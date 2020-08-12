Barış Özbek: Mesut Özil isterse Fenerbahçe fomasını giyer!

Barış Özbek, FANATİK’e şunları söyledi: ”Mesut Özil benim Ümit Milli Takım'da oda arkadaşımdı. Ben Mesut'u çok severim. Arsenal'de çok fazla forma şansı bulamadı. Bana direkt biri, Mesut Türkiye'ye gelir mi diye? sorarsa; Mesut Türk gibi yaşayan ve Türkiye'yi çok seven birisi. O dönemlerde de kamplarda konuşuyorduk. O dönem Almanya hızlı davrandı ve Almanya'da iyi bir kariyer yaptı. Mesut'un şu an Türkiye'ye gelmesi zor gibi duruyor. Çok ciddi paralardan bahsediliyor.”

"Fenerbahçe'ye büyük sempatisi var"

“Ama ben şunu net şekilde biliyorum. Mesut Özil gerçek bir Fenerbahçeli. Bunu birebir konuşuyorduk, ve çok iyi biliyorum. Ben Galatasaraylıydım. O da Fenerbahçeli. Kamplarda bunu hep konuşuyorduk. Fenerbahçe'ye büyük bir sempatisi var. Renklerini seviyor. Mesut'un sözleşmesi biterse, parasal yönden bir sıkıntısı yok. Eğer o formayı giymek isterse Türkiye'ye mutlaka gelecektir. Fenerbahçe taraftarı da çok ister. Ben de Mesut'u o formayla Türkiye'de görmek isterim.”

‘Fener ve Beşiktaş beni istemişti’

“Almanya U20 takımında oynarken Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe beni istemişti. Ayrıca Bundesliga'dan takımlar beni istiyordu. Kalli Feldkamp o dönem beni Galatasaray'a gelmeye ikna etti. Ben de oynayacağıma inandığım için ve küçükken de Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'ı seçtim.”

"Şampiyonluk dövmesi yaptırdım"

“Futbol hayatımdaki en güzel yılları Galatasaray'da geçirdim. İlk iki sezonda 100'ün üstünde maça çıktım ve hem şampiyon olduk hem de Süper Kupa'yı kazandık. O kupaları koluma dövme yaptırdım. Benim için hayal gibiydi. Bu hayallerim Galatasaray ile gerçekleşti.”

"Trabzonspor tercihim yanlıştı"

“Galatasaray'da ikinci yılımdan sonra Werder Bremen, İngiltere'den ve İtalya'dan çok iyi takımlardan teklifler aldım. Genç oyuncuydum ve Trabzon daha çok para verdiği için orayı seçtim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklardı ayrıca o yüzden gitmiştim. Keşke Almanya'ya transfer olsaydım”

Not: Yakup Çınar’ın çok özel röportajın tamamını bugün www.fanatik.com.tr adresinden okuyabilirsiniz.

FANATİK ÇOK ÖZEL / Yakup Çınar



