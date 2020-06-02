Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Karagümrükspor'un tecrübeli futbolcusu Barış Özbek, "Çalışmalara en erken başlayan takımlardan biriyiz. 1 aydır çalışıyoruz ve her hafta teste giriyoruz. Takımımız çok iyi bir durumda." dedi.

Ayrılığı açıkladı!

Geleceği hakkında da konuşan Özbek, "Karagümrükspor'la sözleşmem bitiyor ancak görüşmelere başladım. İnşallah önümüzdeki sene yine iyi bir takımda forma giyerim. Karagümrükspor'da çok güzel bir 1.5 yıl geçirdim ancak bu benim son senem. Seneye inşallah başka bir takıma gideceğim." dedi.

"Son haftaya kadar..."

Barış Özbek, TFF 1. Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "TFF 1. Lig'de çok güçlü takımlar var ve puanlar birbirine çok yakın. Bizi çok zor bir 6 hafta bekliyor. Bu süreci iyi geçiren takımlar öne çıkacaktır. Biz rakiplerimizden ziyade alttaki takımlarla oynayacağız. Bence her şey son haftaya kadar ortada gidecek. 33 yaşındayım ancak ben çalışmayı çok seviyorum. Kendime iyi bakıyorum. 2. yarıda çok fazla forma şansı bulamadım ancak şu anda çok fitim. İnşallah yeni sezonda güzel bir takıma giderim." ifadelerini kullandı.

"Bordeaux maçlarını unutamıyorum..."

Barış Özbek son olarak Galatasaray yıllarından bahsetti ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Özbek, "2007 yılında Galatasaray'a geldim. Ben gönlümün takımına geldim. Galatasaray'daki ilk senemde 50'ye yakın maç oynadım ve şampiyonluk yaşadım. Galatasaray benim için unutulmaz. Bordeaux maçlarını unutamıyorum. Galatasaray'daki ilk 2 sezonum benim için gerçekten unutulmaz. Galatasaray'da oynarken çok iyi takımlardan teklifler aldım ancak ayrılmayı hiç düşünmedim." dedi.

"Ortada bir Fatih Terim faktörü var..."

"Galatasaray'da ve Trabzonspor'da oynadım. Galatasaray bence bu işi sonlara doğru götürecektir. Bu süreci kim daha iyi atlattıysa o avantajlı olacak. Galatasaray bence mental açıdan daha güçlü. Bireysel kalite anlamında Galatasaray en önde olan takım. Burada bir Fatih Terim faktörü var ve biz bunu söylemek zorundayız. Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.