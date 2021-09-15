İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'da başkan vekilliği görevi sona eren ve kulüple yollarını ayıran Barış Orhunbilge, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Kırmızı-lacivertli kulüpte son 3 yılı başkan vekili olmak üzere toplam 8 yıl görev yapan Orhunbilge, "Altınordu bu topraklarda yaşayan çocuklara fırsat eşitliği yaratılması adına 9 yılda çok önemli işler yaptı. Ekip arkadaşlarımla beraber böylesine gurur veren bir deneyim içinde görev aldığım ve iyi niyetle gelecek günlere destek olacak kilometre taşlarının inşaasına katkı sağlayabildiğim için gururluyum. Altınordu'da bugüne kadar görev yapan herkesi, tarihi değiştirmeye doğru yola çıkanlar olarak tanımlıyorum. Üç yılı aşkın görev sürem boyunca her anlamda işimi kolaylaştıran ve bana destek olan başta Sayın Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese çok teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.