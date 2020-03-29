Survivior 2020'de bir ilk gerçekleşti. Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı, gönülüller takımına geçti. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonunda mücadele eden isimler arasında yer alan Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? Survivor 2020'de bir değişiklik yaşandı ve Survivor Barış'ın takımı değişti.

Barış Murat Yağcı kimdir?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Anadolu Efes Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.