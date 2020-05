Barış Hersek: Ayrıldığımı askerde öğrendim

Milli basketbolcu Barış Hersek, Skorer ınstagram hesabında katıldığı canlı yayında Caner Bakır’ın sorularını yanıtladı. Hersek, Fenerbahçe’den ayrıldığı süreçle ilgili ilk kez konuştu.

İşte Hersek’in açıklamaları:

Yeni bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. Muhteşem bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Tabi zor bir süreçten geçiyoruz. İnsanlar çeşitli aktiviteler yapıyor, mutfağa girip yemek vs ama benim mutfakla aram pek iyi değil, eşimin iyi. Ben onun o da benim alanıma girmiyor diyelim.

“Alınan kadar bence doğru”

Federasyonun liglerle ilgili verdiği karar bence yerinde. Geç bile kalındı hatta. Basketbol tamamen temasa dayalı bir spor. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Çok şükür hiçbir sporcumuzda pozitif vakaya rastlanmadı. 3 aydır zaten kimse doğru düzgün idman yapmıyor. Hangi aklına hizmet başlatacaksınız ligi? Bence çok doğru bir karar. Euroleague’de de aynı kararın çıkacağına inanıyorum.

"Masaya gelen bir teklif olmadı”

1-2 yıl daha basketbol oynamak istiyorum. Pandemi bitip ligler de oynanmaya başlarsa planlarım var. Basketbol kariyerimde de skalanın iyi bir çizgide olduğuna inanıyorum. Bu süreçte bir takımla anlaşmama durumu tamamen benim kararımda. Zaten Fenerbahçe’den ayrılma durumum çok ilginçti. Şu anda masaya ulaşacak kadar bir teklif olmadı. Euro düzeyinde teklifler geldi ama Basketbol Süper Lig’i daha önceliğim gibi duruyor.

“Şu an sporu bırakırım”

Fenerbahçe’deki süreç benim için üzücü noktalandı. Ben gittiğim her yere hak ederek gittim ve başarıyı yakalayan kadroların içinde bulundum. Bu demek oluyor ki ben iyi durumda olduğum için tercih edilmişim. Bahsettiğim her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Bir oyuncunun iyi oyununu sergileyebilmesi için süre alması gerekiyor. Bu Fenerbahçe özelinde benim elime asla geçmedi. Ben bunu koçla da sürekli konuşuyordum. Sanmasınlar ki ilişkimiz kötüydü. Hayır, bunu aramızda tartışıyorduk hep. Femerbahçe’de başarılı bir kadronun içinde yer aldığım için çok mutluydum. Bir şekilde Koç süre veremedi, zaman olmadı ama 10 maçta bir 5 dakika süre alıyorsam ben orada hiçbir şey veremem. Bunu verebilecek bir sporcu varsa ben şu an sporu bırakırım.

“Ayrıldığımı askerde öğrendim”

Sezon bitti ben askere gittim. Koçla veya kulüple hiç konuşmadım. 10 gündür tanıdığım bir asker arkadaşım yanıma gelip “Fenerbahçe’den ayrılmışsın” dedi bana. Ben takımdan ayrıldığımı askerde öğrendim. Bana bildirilmeden böyle bir açıklama yapılmasına üzüldüm ve ardından bir paylaşım yaptım. Üzüntümü o şekilde dile getirdim.

“Obradovic canımızı fazla acıttı”

Obradovic çok farklı biri. Dışardan bakan biri “Manyak bir adam sürekli oyuncularına bağırıyor” der ama o sürekli bir şeyler öğretiyor. Michael Jordan bugün baskete başlasa ona da bir şeyler öğretmeye kalkar. Basketbola dair bir kütüphane oluştursanız sadece koçu koysanız yeterli. Benim tanımım bu.

Fenerbahçe’deki ilk yılımda Cska’ya kaybettiğimiz o finalin sonucunu değiştirmek isterdim. O son ribaund için neyim varsa verirdim. O ribaund bize çok önemli bir ders oldu. Koç da eksik olmasın her gün bize onu hatırlattı. Fazla acıttı canımızı. (Skorer)