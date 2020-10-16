Uzun yıllar Türkiye’de forma giydikten sonra Bundesliga II ekibi Hannover 96'nın formasıyla Almanya'ya dönen Barış Başdaş, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Geçen sezon Fatih Karagümrük ile TFF 1.Lig play-off finalini kazanan ve takımın Süper Lig 'e çıkmasında pay sahibi olan Barış Başdaş ilginç açıklamalarda bulundu

"Hagi benim kahramanımdı"

30 yaşındaki oyuncu, hangi takımı tuttuğu şeklinde gelen soruya, “Çocukluğumdan bu yana kalbim Galatasaray için attı. Gheorghe Hagi benim kahramanımdı. Harika bir futbolcu olmasının yanı sıra Galatasaray’da oynuyordu ve onlarla UEFA Kupası’nı kazandı” cevabını verdi.

"Hannover'in yeri Bundesliga"

12 yıl sonra doğup büyüdüğü Almanya’ya döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Barış Başdaş, “Alman futbolu disiplin demek. Bundesliga 2 için de dünyanın en iyi 2. ligi diyebilirim. Hannover’e gelerek çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Harika taraftarlara sahip büyük bir kulüp. Bence bu kulübün ait olduğu yer Bundesliga” ifadelerini kullandı. (Skorer)