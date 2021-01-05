Barış Başdaş: Türk futbolu geri gidiyor

Ülkemizde uzun yıllar forma giyen ve Karagümrük’le Süper Lig’e çıktıktan sonra bu sezon başında soluğu doğup büyüdüğü Almanya’da alan Barış Başdaş, Bundesliga 2’de mücadele eden Hannover 96’nın yolunu tutmuştu. Kenan Koçak’ın takımında forma giyen Barış, 11 yıl sonra Almanya’ya dönüşü ve kariyeri hakkında FANATİK’e konuştu. İşte tecrübeli savunmacının sorularımıza verdiği cevaplar;

‘Kim iyiyse o oynuyor’

*Takımdaki forma rekabeti nasıl?

“Bildiğiniz gibi daha önce Fenerbahçe ’de oynayan Simon Fallette de burada. Türkiye’yi ve Fenerbahçe’yi çok sevdiğini söyledi. Onunla aynı pozisyondayız ama çok iyi anlaşıyoruz. Bu sezon stoper bölgesinin dışında sağ bek ve orta sahada da oynadım. Takımda kim iyiyse o oynuyor. Benim önceliğim, takımın iyi olması. Genç bir oyuncuyken kendinizi düşünürdünüz. Ancak olgunlaşınca aynı hataları yapmıyorsunuz. Kariyerimde bazı hatalarım oldu ama Allah her zaman yolumu açtı. Milli Takım’ı hak ettiğim dönemler oldu ama olmadı. Büyük takımlardan da teklif aldım ama o dönemlerde benim dışımdaki nedenlerden dolayı kısmet olmadı.”

‘Ekici’den hocamız memnun’

*Mehmet Ekici de sizin takımınızda, nasıl durumu?

“Mehmet Ekici bir süredir bizimle idmanlara çıkıyor. Çok yetenekli bir futbolcu ve gerçekten idmanlarda çok iyi çalışıyor. Yakında eski formuna kavuşacağına inanıyorum. Sanırım kulüp de onunla sözleşme imzalayacak. Türkiye’den çok teklif almış ama Avrupa’ya gitmek istemiş. İstediği teklifi alamayınca, burada bizimle olmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Hocamız Kenan Koçak da onu çok beğeniyor.”

‘Buralara gelmesi başarı’

*Hocan Kenan Koçak için neler söylersin?

“Kenan hoca 38 yaşında, Bundesliga 2’de hocalık yapıyor. Hoca olarak buralara gelmesi büyük bir başarı. Almanya’da bir Türk’ün başarısı çok önemli. Bizim ülkede nedense yabancıları daha çok önemsiyorlar. Almanya’da ise Almanlar’ı ön planda tutuyorlar. Almanlar, milli takımlarını düşündükleri için eğer iki oyuncu aynı seviyedeyse, Alman’ı tercih ediyorlar. Bazen takım içinde arkadaşlarıma, ‘Biz Türkiye’de de yabancıyız, burada da’ diye takılıyorum.”

‘Daha profesyonel yaşıyorsunuz’

*Türk futbolundan çıkıp, Alman futboluna alışman zaman aldı mı?

“İlk başlarda tabii ki çok zorlandım. Taktik ve oyun temposu olarak çok farklı bir yer. Süper Lig’de maçları izliyorum, bir de bizim maçlara bakıyorum, ayağıma top geldiğinde 1-2 saniye içerisinde karar vermeliyim. Süper Lig’de tempo daha düşük ama kaliteli oyuncular var. Zor bir kamp dönemi geçirdim idmanlar çok ağır geçti. Burada daha profesyonel yaşıyorsunuz ve beslenmenize dikkat etmeniz gerek. Yağ oranımı düşürmek için özel hocayla çalıştım. Bir maçta iyiysen, ikinci maçta oynaman garanti değil. İdman performansına burada daha çok dikkat ediyorlar. Süper Lig’de ise genelde hocalar, kötü oynasan bile kazanan ilk 11’i bozmuyorlar.”

‘Tarihi olan bir kulüp’

*11 yıl sonra Almanya’ya dönmek nasıl bir duygu?

“Kenan Koçak yakından tanıdığım bir hocaydı. Normalde buraya dönmüyordum. Karagümrük’le Süper Lig’e çıktıktan sonra kendisiyle görüştüm ve buraya geldim. Koronavirüs olmadan önce maçlarını 49 bin kişiye oynayan, tarihinde büyük başarıları olan bir kulüp. Türkiye’de de mutluydum ama Almanya da benim için yeni bir serüven oldu.”

‘Burada disiplin ön planda’

*Hannover’de günlerin nasıl geçiyor?

“Koronavirüs olduğu için sakin geçiyor. Evden tesise, tesisten eve... Burası, bir İstanbul değil. 11 sene Türkiye’de yaşadım, Almanya’da doğmuş olmama rağmen benim için farklı oldu. İnanılmaz bir şehir İstanbul. İzmir, Alanya ve Adana gibi güzel şehirlerde de yaşadım. Almanya, Türkiye gibi değil. Türkiye’de yaşamak her zaman harika. Ancak elbette burada hayat daha disiplinli. İnsanlar burada hafta içinde çalışır, hafta sonunda tatil yapar. İstanbul’da yaşıyorsanız, günün 24 saati hayatın içindesiniz.”

'Taktik ve tempo ön planda'

*Bundesliga 2'deki futbol kalitesi için neler söylersin?

"Almanya'dan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkıyor. Taktik çok önemli. Maçta konsantrasyon kaybı asla olmamalı. Köln ve Aachen alt yapılarında oynadım. Süper Lig'deki birçok oyuncu, Bundesliga 2'de kolay kolay oynayamaz."

‘Türk futbolu geri gidiyor’

*Süper Lig’in seviyesi düşük mü?

“Süper Lig’de oynamak da elbette kolay değil. Buradaki arkadaşlarıma, ‘Türkiye’yi hafife almayın’ diyorum. Burası ve Süper Lig arasında farklar var. Türkiye’de futbol daha sert oynanıyor. Bakıldığı zaman Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray hep zirveye oynuyor. Bir Anadolu takımının istikrarlı olarak buralarda olmasını isterim ama gerçekten zor. Anadolu takımları çok iyi oyuncular çıkarıyor ama ellerinde tutamıyor. Futbolcuların tercihleri genelde Trabzonspor da dahil 4 büyükler oluyor. Keşke 3-4 senede bir Anadolu’dan da şampiyon çıksa...”

‘Yeni şeylere alışmalıyız’

*Türk takımlarının hiçbiri Avrupa’da yok. Nasıl görüyorsun Türk futbolunu?

“Türk futbolunun geriye doğru gittiğini düşünüyorum. Bir Türk takımının çıkıp tekrar Avrupa arenasında başarılı olması gerek. Fatih Terim bunu yapmış bir isim. Genç hocalarımız var. Genç hocaların performansı çok önemli. Yeni şeylere alışmamız gerek. Benim gençlik dönemimde Avrupa’ya transfer olmak bu kadar kolay değildi. Şenol Güneş hocamızla iyi bir jenerasyonumuzu ve iyi bir Milli Takımımız var. EURO 2020’de başarılı olmalıyız. Çünkü Türk futbolunun çıkışa geçmesi için buna ihtiyacımız var.”

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