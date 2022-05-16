Galatasaray 'ın Temmuz 2021'de Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon TL bonservisle transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, sezon başı yaşadığı sakatlığın kendisini olumsuz etkilediğini ifade etti. Adana Demirspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan genç oyuncu, Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarına mesaj gönderdi ve şu ifadeleri kullandı:

'Kendimce savaş verdim, hala veriyorum'

''Bir sakatlık yaşadım ama benim için büyük bir sakatlıktı. Kendimi toparlayamadım. Kendimce savaş verdim, hala veriyorum. Çok badireler atlattım. Daha çok çalışıyorum. Taraftarlarımızın yeni sezonda daha farklı Barış Alper göreceklerine eminim.''

Galatasaray'la Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper, Sarı Kırmızılı ekip formasıyla çıktığı 20 maçta skor katkısı sağlayamadı.







