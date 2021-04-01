Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Galatasaray'ın Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediği gelen haberler arasında. Fatih Terim genç yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istediği iddia ediliyor. Bu sezon büyük bir çıkış yapan Barış, Başkent ekibindeki performasıyla Ümit Milli Takım'ın da banko isimleri arasında kendisine yer buldu. Güncel piyasa değeri 700 bin euro olan Barış'ın kariyeri bu gelişmelerin ardından merak konusu oldu.

Barış Alper Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011'de Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017'ye kadar burada altyapıda forma giyen Barış, 2017'de Ankara Demirspor'da profesyonel oldu. Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maçan çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında Ankara Keçiörengücü'ne katıldı.

Keçiörengücü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan, 53 numaralı formayı giyen Barış Alper Yılmaz, sağ ve sol açık pozisyonunda görev alıyor. Sağ ayaklı hücum oyuncusu, 1. Lig'de bu sezon şu ana dek 5 gol attı, 3 de asist yaptı.

Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan maçında oyuna sonradan girmiş ve 4-1 mağlup olduğumuz maçta 84. dakikada tek sayımızı atmıştı. Barış Alper, 1-0 kazandığımız Sırbistan karşılaşmasında da ilk 11'de görev aldı.

Barış Alper, "Herkes gibi benim de hedefim en iyi takımlar. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın ki? Bu performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir" açıklamasını yapmıştı.