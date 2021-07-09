Barış Alper Yılmaz: Galatasaray her futbolcunun hayalidir

Galatasaray ’ın TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü’nden kadrosuna kattığı 21 yaşındaki hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, GS TV’ye açıklamalarda bulundu.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’a transfer olduğu için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah benim için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.