Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetti. Irrati'nin yardımcılıklarını ise Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlendi.

Galatasaray’ın Ankara Keçiörengücü’nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Geçen sezonu TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nde tamamlayan 21 yaşındaki Ümit Milli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk kez PSV Eindhoven karşılaşmasında görevlendirildi.





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