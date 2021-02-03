Türkiye'de spora oldukça önem verilmektedir. Birbirinden farklı branşlarda bulunan spor dalları özellikle gençler tarafından ilgi görüyor. Voleyboldan masa tenisine yüzmeden jimnastik sporuna kadar pek çok alanda kendini geliştiren gençler ilerleyen dönemlerde bu sporları profesyonel anlamda sürdürebiliyorlar. Hayatında en az bir spor dalı ile uğraşan kişiler disiplinli ve başarı odaklı oluyorlar. Belli bir hedefi başarmak adına uğraştıkları sporlarda kendini geliştiren kişiler başarılı çalışmalara imza atabilirler. Genellikle her ülkede popüler olan pek çok spor dalı bulunuyor. Amerika'da Amerikan futbolu, Rusya'da ise buz pateni yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de ise en popüler spor futbol olarak bilinmektedir. Futbol alanında ise birbirinden yetenekli genç futbolcular yetişiyor. Barış Alıcı da o genç yeteneklerden bir tanesi.

Barış Alıcı nereli?

Türkiye genelinde ve dünyada tanınan Barış Alıcı 24 Haziran 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. KVC Westerio futbol takımında forma giyen genç futbolcu Barış Alıcı futbola Bergama Gençlerbirliğispor ile başladı. İzmirli genç yetenek Barış Alıcı 1,80 metre boyunda ve orta saha mevkiinde onuyor.

Barış Alıcı kaç yaşında?

KVC Westerio futbol takımında forma giyen Barış Alıcı 24 Haziran 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 23 Yaşındaki genç futbolcu 1,80 metre boyundadır. Futbola genç yaşlarda başlayan Barış Alıcı, "Genç Cengiz Ünder" olarak anılmaktadır. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden genç yetenek Barış Alıcı dünya futbolunda kendine önemli bir yer edindi.

Barış Alıcı hangi takımlarda oynadı?

Yurt dışında top koşturan Barış Alıcı küçük yaşlardan itibaren futbol oynuyor. Barış Alıcı 2007 yılında futbola başladı. Başarılı futbolcu Barış Alıcı 2007- 2009 yılları arasında Bergama Gençlerbirliği alt yapısında oynadı. Burada kendini geliştirme fırsatı bulan Alıcı 2009- 2011 yılları arasında Bucaspor futbol takımında forma giydi. 2013- 2014 sezonunda Altınordu futbol takımında oynayan Barış Alıcı 2015 yılında Altınordu takımında profesyonel futbola başladı. Daha sonra ise sırasıyla Altınordu, Fenerbahçe 'de oynadı. Barış Alıcı 2019 yılında yarım sezon Yeni Malatyaspor'a, 2019-2020 yılında ise Çaykur Rizespor'a kiralandı. Barış Alıcı 2020 yılında da KVC Westerio'ya kiralık gönderildi.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Futbola 2007 yılında Bergama Gençlerbirliğispor ile başlayan başarılı futbolcu Barış Alıcı 2020- 2021 sezonunda KVC Westerio takımına transfer oldu. Başarılı futbolcu Barış Alıcı 800 bin Euro alarak KVC Westerio takımında forma giymeye başladı.

Barış Alıcı Milli Takım kariyeri

2018-2019 yılı ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a 6 ay süre ile kiralandı. Genç yetenek Barış Alıcı 2018 yılında Türkiye milli takımına davet edildi. "Genç Cengiz Ünder" olarak bilinen Barış Alıcı Türkiye U20 ve U21 milli yaş kategorilerinde neredeyse 7 maçta top koşturdu. Bu maçlarda bir gol atma şansı buldu.

Barış Alıcı futbol kariyeri

Genç yaşlarından itibaren futbol oynayan Barış Alıcı profesyonel futbol kariyerine Altınordu takımı ile geçti. Fenerbahçe futbol takımına transferi de çok konuşulan Barış Alıcı, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve KVC Westerio takımlarına kiralık olarak gönderildi. Başarılı futbolcu Barış Alıcı Altınordu takımında 53 maça çıkarken burada 18 gol kaydetti. Ayrıca 2018 yılında Fenerbahçe futbol takımına geçen Barış Alıcı burada 8 maça çıkarken hiç gol kaydetmedi. Yeni Malatyaspor'dan gelen talep doğrultusunda Barış Alıcı Fenerbahçe tarafından Yeni Malatyaspor'a kiralandı. Alıcı bu takımda 6 maça çıktı 23 Yaşındaki genç yetenek 2019 sezonunda da Çaykur Rizespor'a kiralandı. Burada 7 maça çıkan Barış Alıcı 2020 yılında da KVC Westerio takımına kiralandı.