Misli.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Akkiriş sanal oyunlarla bahis dünyasına getirdikleri yenilikleri MİLLİYET’e anlattı.

- Misli.com olarak sanal oyunlar ile Türkiye’deki oyun/eğlence sektörüne yeni bir soluk kattınız. Bize içerikten bahseder misiniz?

Sisal Şans tarafından düzenlenen Sanal Oyunlar ülkemizde ilk defa misli.com’da hayata geçirildi. Diğer oyunlarından farklı olarak Sanal Oyunlar Inspired firmasının yapay zeka algoritmasıyla gerçekleştiriliyor. Yani Sanal Oyunlarımız bilgiden çok şansa dayalı; sonucun bir Rastgele Sayı Üreticiyle belirlendiği çeşitli planlı ve sabit oranlı oyunlardan oluşuyor. Misli.com’da şu anda futbol, basketbol ve Amerikan futbolu maçları, misket ve araba yarışları bulunuyor. Üyelerimiz bu oyunları her yerde izleyerek oynayabiliyor ve keyifli dakikalar geçirebiliyorlar.

-Sanal oyunlarla beraber yeni bir oyun türünü Türkiye’ye getirirken biraz risk aldınız. Sizi bu riski almaya iten güvenin kaynağı nedir?

Sanal Oyunların tamamen yapay zeka algoritmasıyla gerçekleştiriliyor olması güvenin kaynağı oldu. İş birliği yaptığımız Inspired, dünyada yaklaşık 35 ülke ve bölgede faaliyet gösteren alanında dünya devi bir firma. Bu oyunlar yurtdışı ve maalesef illegal bahis sitelerindeki oyunlardı, biz bu oyunları Türkiye’ye getirirken hem yasadışı bahisle mücadeleye katkıda bulunmuş olduk hem de yurtdışında var olan bir yeniliği bahis severlerle buluşturduk.

- Sanal oyunlarla ilgili birkaç aydır aldığınız geri bildirimler nasıl? Kullanıcılar memnun mu?

Sanal Oyunlar ile insanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz. Bu dünyayı tanıtabilmek için bir iletişim kampanyası yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Projeyi hayata geçirdiğimizden beri olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu ürün kullanıcılar tarafından özellikle bahis bülteninin daha az ilginç olduğu anlarda; zamanı değerlendirmek için keyifli bir yenilik olarak değerlendirildi.

-Sanal oyunlardaki mevcut oyunları genişletme, sanal oyunlara daha farklı oyun türleri ekleme düşünceniz var mı?

Evet çok yakın bir tarihte sanal futbolda yeni özellikler görebilirsiniz. 2021 boyunca da yeni oyun türleri ve diğer kategorilerde de yapılan güncellemelerle misli.com üyelerine yenilikler ve farklılıklar sunmaya devam edeceğiz.

‘Sporun kadını erkeği olmaz’

Sultanlar Ligi’nden sonra bu çerçevede kadın sporlarına yatırım yapmaya ve katkı sağlamaya devam edecek misiniz?

Sporu kadın ya da erkek olarak ayırmanın doğru bir bakış açısı olduğunu düşünmüyoruz. Misli.com olarak Türk Sporunun her alanını elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. İlerleyen dönemde tabi ki kadın liglerine tüm spor dallarında elimizden geldiğince destek vermeye devam etmeyi planlıyoruz.

Barış Akkiriş: Sanal Oyunlar ile insanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz

‘Desteğimiz sürecek’

Son dönemde çok geniş kapsamlı spor yatırımları yaptınız. Misli.com olarak buna devam edecek misiniz?

2020 senesi yaşanan pandemiden dolayı her ne kadar zor başlayıp devam etse de yatırım ve iletişimlerimizde hız kesmediğimiz; futboldan voleybola, alt liglerden üst liglere destek verdiğimiz bir yıl oldu. Her zaman belirttiğimiz gibi misli.com olarak öncelikli hedefimiz; spordan kazandığımız geliri spora yatırmak ve kullanıcılarımıza avantaj sağlayacak, rakiplerimizden fark yaratacak, misli.com’u tercih sebebi olarak görecekleri ayrıcalıklar sağlamak. Önümüzdeki dönemde de spor yatırımlarına ve Türk sporunu her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

‘Bahisseverler maçları izleyebiliyor’

Birçok spor branşına ve birçok kulübe destek veren Misli.com’da Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Akkiriş bu konu hakkında da bilgi verdi.

Misli.com’un TFF 2. ve 3. Ligi’nin isim sponsorluğu ve yayın hakkı anlaşması imzalamasının alt lig kulüplere ekonomik ve prestij anlamında nasıl bir katkısı oldu?

Misli.com olarak Türk Futboluna genç yetenekler kazandırmak isteyen 106 kulübü desteklemekten gurur duyuyoruz. İsim sponsoru olmamızın yanı sıra, liglerin dijital platformlarda yayın haklarını da üstlendik. Her hafta belirlenen maçları misli.com’dan canlı ve ücretsiz yayınlıyoruz. Futbolseverler bu maçları izlerken, aynı zamanda maçlara bahis oynayabiliyorlar. 2. Lig veya 3. Lig’e bugüne kadar Spor Toto dışında hiçbir marka sponsor olmadı. Yapılan isim ve yayın hakkı anlaşması ile bu liglerdeki futbolcuların farkındalığına imkan sağlanacak ve onların daha çok motive olması ile birlikte oyuncu transferlerinden de daha fazla gelir elde edilmesi imkanı doğacaktır.

-Voleybola da verdiğiniz bir destek var. Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığınız anlaşma ile Sultanlar Ligi’ne sponsor oldunuz...

Sözleşmemiz 2 yıl süreyle imzalandı. Misli.com olarak böyle başarılı takımlar içeren bir lige isim sponsoru olmaktan ve ismimizin Sultanlarımızla yan yana anılmasından onur duyuyoruz. Misli.com ayrıca ligdeki maçların dijital platformlarda yayın haklarını da üstlendi. Bu da misli.com üyelerine voleybolda önemli bir ayrıcalık sağlıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu ile bu anlaşmamıza ek olarak bu ay itibarıyla Axa Sigorta Efeler Ligi dijital yayınlarını da ekledik. Voleybolseverler artık misli.com ile Efeler ligi maçlarını da canlı ve ücretsiz izleme imkanı buluyorlar.