Barfiksin geliştirdiği kaslar diğer hareketlerin aksine çok daha fazladır. Kısa süre içerisinde fit bir görünüme sahip olmak isteyenler başta spor salonları olmak üzere birçok farklı alanda barfiks çekerek istedikleri görünümü elde edebilirler.

Barfiksin Geliştirdiği Kaslar ve Faydalar

1- Sırt Kası: Sırt, bacaklarla birlikte en büyük kas kütlesine sahip olan bölgedir. Bu nedenle sırt kası yapmak isteyenler için barfiks çekmek ilk sıralarda yer alan bir tercihtir. Bu bölgedeki kas gelişimi arttıkça kişilerin dayanıklılık eşikleri de yükselir. Sırt ve bel ağrısı şikayeti bulunanlar ağrıları günden güne azalır.

2- Göğüs Kası: İlk başta dambıllarla birlikte çalışan kişiler bir iki ay sonraki evrelerde barfiks çekmeye başlayabilir. Direkt olarak spora bu hareket ile başlamak vücudun tamamını ve kasları fazlasıyla zorlayacağı için tavsiye edilmemektedir. Başta ''pectoralis major sternal'' kasları olmak üzere göğüslerin hem alt hem de üst kasları barfiks ile birlikte çok daha fit bir görünüme sahip olur.

3- Karın Kası: Özellikle erkekler için karın kası yapmak oldukça zorlu bir sürecin habercidir. Kadınlar basen bölgesindeki yağlanma riskine ne kadar açıksa, erkekler de karın bölgesindeki yağ oluşumlarının önüne geçmekte güçlük çekmektedir. Ancak periyodik aralıklarla barfiks çeken erkeklerin sadece 2 -3 aylık dönemde bu bölgedeki yağların çoğundan kurtulduğu saptanmıştır. Giden yağların yerine six pack adı verilen karın kasları görünür olur. Bu, estetik açıdan bir artı olarak görüldüğü gibi sağlık açısından da son derece önemlidir.

4- Kollar: Bu özel harekette bütün yük kolların üzerine bindiği için, barfiks kol kası yapmak için de ideal bir harekettir. Hem ön hem de arka kollar çok kısa bir süre içerisinde güçlenip kas kütle oranı artar. Başta ''biceps'' ve ''triceps'' olmak üzere dört farklı kol kasını çalıştıran, son derece etkili bir harekettir.

Barfiks Çekme Çeşitleri Nelerdir?

1- Chin Up: Özel barı ile birlikte yapılabilen barfiks çekme çeşitleri birçok farklı hareket türünü bünyesinde barındırıyor. Bunlardan ilkini ''chin up'' adı verilen ve en popüler barfiks hareketleri arasında yer alan seçenek oluşturuyor. Kollar omuz genişliğinde açılıp avuç içi yüzüne bakacak şekilde barfiks barına tutulur. Özellikle kol ve omuz kası yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir harekettir.

2- Negatif Barfiks: En zor barfiks çekme hareketleri arasında gösterilmektedir. Bar dışında bir sandalye ya da tabureye de ihtiyaç duyulmaktadır. Hareket ne kadar yavaş yapılırsa o kadar etkili sonuçlar doğurur. Kişi negatif barfikste kollarından güç alarak kendini yukarı kaldırır. 5 - 10 saniye bekledikten sonra yavaşça aşağı iner. Bu hareket ilk başlarda sadece 5 ya da 10 kere yapılmalıdır.

3- Pull Up: Sporcuların barfiks çekme türleri arasında en çok tercih ettiği bir diğer harekettir. Chin Up'tan farklı olarak avuç içleri karşıya bakar. Hem omuz hem de sırt kası geliştirmek isteyenler için idealdir.

Barfiks Çekmenin Faydaları

1- Kas yapısını güçlendirir: Omuz, sırt, göğüs ve kol kaslarını güçlendirmek barfiksin faydaları arasında yer almaktadır. Düzenli aralıklarla yapılması durumunda kişiler çok daha fit bir vücuda sahip olur.

2- Boyu uzatır: Çocukluk ve ergenlik döneminde çekilen barfiksler boyun uzamasını sağlamaktadır.

3- Yağ yakımını hızlandırır: Kas kitle endeksi arttıkça yağ yakımı hızlandır. Mekik ve şınav gibi temel egzersizler ile birlikte yapılabilir.



