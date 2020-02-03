Barfiks Hangi Kasları Çalıştırır? Kolay Barfiks Nasıl Çekilir?

Vücut geliştirme hareketleri arasında önemli bir yere sahiptir. Yapılması zor olan bu hareket kasların gelişmesinde son derece etkili olmaktadır.

Kasları çalıştırması ile en çok tercih edilen vücut geliştirme hareketi olmaktadır. Barfiks hem profesyonel sporcular hem de spor yapmayı sevenlerin yapabileceği bir harekettir. Ancak barfiks çekerken doğru bir yol izlendiğine dikkat edilmelidir.

Barfiks Nasıl Çekilir?

Barfiks çekilirken doğru teknikle çalışmak gerekmektedir. Ancak doğru şekilde çekilen barfiks istenilen etkiyi oluşturabilir. Ayrıca doğru teknik ile çalışarak barfiks çekmek mümkün olmaktadır.

Barı tutarken iki kol arası mesafenin omuz genişliğinde olması gerekmektedir. Avuç içlerinin içe doğru bakması gerekmektedir. Böylece barı kavrayıp sıkı bir barfiks çekmek mümkün olmaktadır.

Barfiks çekme işlemi sonrasında sürekli kontrollü hareket edilmektedir. Ani serbest bırakmaktan kaçınılmalıdır.

Yukarı doğru çıkarken omuz kaslarının kullanılmaktadır.

Hareket esnasında sırt ve kafanın dik olması gerekmektedir. Kasların sürekli kasılı olması ile etkili bir barfiks çekilmektedir. Yukarıya çıktıktan sonra aynı şekilde kontrollü olarak başlangıç pozisyonuna tekrar dönülmelidir. Bu sıra ile hareketler tekrarlanarak barfiks

Barfiks çekerken ayakları kontrol etmek ve destek almamak için üs üste çapraz yapmak mümkün olmaktadır.

Barfiks Çekemeyenlerin Yapabileceği Barfiks Çalışmaları

Barfiks hareketlerini yapmak kolay gibi görünse de oldukça zordur. Özellikle de doğru tekniklerle kaliteli barfiks çekmek kimileri için mümkün olmayabilir. Bu kişilerin barfiks çekebilmesi için güç toplamaları gerekmektedir. Omuz ve sırt kaslarını geliştirip güçlendirecek hareketler yapmaları gerekebilir. Ayrıca yardım ve destekli barfiks çekme yöntemlerini yapmaları tavsiye edilmektedir.

İlk yöntem yukarı çıkma aşamasında destekleme yöntemidir. Burada yardımcı olacak kişi, yukarı çıkarken barfiks çekecek kişiye arkadan hafif bir destek vermektedir. Bu destek ilk aşama da orta derecede iken giderek azaltılıp bırakılmaktadır.

İkinci yöntem ise, negatif çalışma yöntemi olarak bilinen çalışma tekniğidir. Bu teknikte ise ayakların altına alınan sandalyeden destek alınır. Normal barfiks pozisyonu alınır ve kontrollü olarak aşağıya inilir. Dizler sandalyeye değdiğinde tekrar yukarı çıkılır. Burada ise sandalyeden destek alınır. Periyodik çalışma ile omuz sırt kasları güçlendirilerek normal barfiks çekimine hazırlanılır.

Barfiks Hangi Kasları Çalıştırır?

Barfiks vücudun güçlü ve formda kalmasında oldukça etkili olmaktadır. Kas gücü ve teknik ile yapılan bu harekette kasların güçlenmesi ve hacim kazanması kaçınılmazdır. En çok çalıştırdığı kaslar şu şekilde sıralanabilir:

- Omuz kasları

- Kol kasları

- Sırt kasları

- Karın kasları

- Göğüs kasları

Barfiks Çekmenin Faydaları Nelerdir?

Güçlü bir üst vücut elde etmenin en iyi yolu barfiks çekmektir. Elde edilen güçlü vücut birçok spor ve mesleki hareketleri yapmakta üstünlük sağlamaktadır.

Sırt kaslarını güçlendirerek mevcut duruş bozukluklarını düzeltmede etkili olmaktadır.

Kardiyovasküler sistemi güçlendirerek, kalp damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

Karın kaslarını çalıştırması ile fit ve sağlıklı bir durul kazandırır.

Kolay Barfiks Nasıl Çekilir?

İlk olarak barın sporcuyu taşıyacak kadar sağlam olduğundan emin olunmalıdır.

Sırt kaslarından maksimum destek alınmalıdır. Kol kaslarına çok yüklenmemek gerekmektedir.

Vücut, kalça ve omuz ileri doğru itişmemeli düz bir duruşa sahip olunmalıdır.

Çeneyi kullanarak bara çıkmamak gerekmektedir.

Ayaklardan destek almaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. Ayakları yukarı aşağı inerken pasif tutmaya özen gösterilmelidir.

Aşağı inerken ağırlığı birden bırakmaktan kaçınılmalıdır. Çıkarken olduğu gibi yavaşça aşağı içilmelidir. Barfikste sırt ve omuz kaslarını kullanarak kontrollü çalışmak hareketin kilit noktası olmaktadır.

Barfiks çekip etkilerini görebilmek için bu kurallara uyulması son derece önemlidir.



