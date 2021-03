Hollanda Ligi ekibi Feyenoord’un alt yapısında uzun yıllar forma giydikten sonra A Takım’a yükselen Orkun Kökçü, yeteneğiyle büyük bir çıkışa imza atmıştı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kısa sürede ilk 11’in vazgeçilmez isimleri arasına girmesinin ardından başta Katalan devi Barcelona başta olmak üzere; Arsenal, Roma, Napoli ve Sevilla gibi Avrupa’nın dev kulüplerini de peşine taktı. Bu sezon ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre formasından uzak kalan Orkun, dönüşü sonrası etkili bir performans ortaya koyup Hollanda’da Şubat ayının en iyi 11’ine seçildi. Uzun yıllar Hollanda’nın genç takımlarında forma giymesinin ardından A Milli olarak tercihini Türkiye’den yana kullanan ve EURO 2020’de kadroda yer alması beklenen Orkun, FANATİK’e şunları söyledi;

‘Ülkemi güzel temsil etmek istiyorum’

“Sakatlığımdan dolayı uzun bir süre formamdan ayrı kaldım. Ama şimdi takımıma geri döndüm ve her geçen gün daha da güçlü olmak için elimden geleni yapıyorum. Hedefim, her zaman daha iyiye gitmek. Genç bir oyuncuyum, önemli bir takımda oynuyorum. Öncelikle bu günlerime şükrediyorum. İyi bir insan olmaya özen gösteriyorum. İşim gereği en yüksek seviyelere çıkmayı amaçlıyorum. Aynı zamanda ülkemi de futbol dünyasında en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Ailem, hep güçlü bir şekilde arkamda; bunu her zaman hissettim ve hissetmeye devam ediyorum.”

Orkun Kökçü, A Milli Takım formasıyla ilk resmi mücadelesine 6 Eylül 2020’de Sırbistan’la oynanan Uluslar Ligi maçıyla çıkmıştı.

‘Memnun etmek için değil!’

“Ben Türküm. Bu yüzden Ay-Yıldızlı formayı giymek benim vatan borcum. Kimseyi memnun etmek için Türkiye Milli Takımı’nı seçmedim. Bu benim tercihim ve saygı duyulmasını istiyorum. Hollanda’da doğdum, büyüdüm ve burada işimi en iyi şekilde yapıyorum. Bu seçimimi bana karşı her fırsatta kullanıyorlar! Tabii ki onları da anlıyorum fakat hiçbir gerçek benim Türk olduğumu değiştiremez ve bu da benim doğrum!”

‘Başarılı olacağız...’

“A Milli Takımımız, güçlü bir kadroya sahip. Hocalarımız kime ne zaman görev verirse hepimiz en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Nasip, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bana da görev bana verilirse görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele ederim. Turnuvada önemli rakiplerimiz var. Ancak ben, en iyi şekilde mücadele edip grubumuzu zirvede tamamlayacağımıza ve sonrasında da başarımızı sürdüreceğimize inanıyorum.”

‘Kariyerimde iyi yoldayım’

“Benimle ilgilenen önemli kulüplerin olması güzel bir duygu. Kariyer olarak iyi yolda olduğumu gösteriyor. Şu anda sadece Feyenoord’a odaklıyım. Nasip olursa ileride Avrupa’nın en önemli kulüplerinden birinde oynamayı tabii ki isterim.”

Orkun, Feyenoord formasıyla ise bu sezon 22 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

‘Advocaat çok tecrübeli’

“Hocamız Dick Advocaat, çok tecrübeli bir teknik adam. Ben de kendisinin bilgisinden her zaman faydalanıyorum. Umarım onunla başarılı olmaya devam ederiz.”

‘Oğuzhan’la görüşüyoruz’

“Geçen sezon Oğuzhan Özyakup abiyle güzel bir yarım dönem geçirdik. Kendisi çok neşeli ve düzgün bir kişi. Vaktimiz olduğunda görüşmeye devam ediyoruz. Süper Lig maçlarını takip ediyorum. Orada oynayan takım arkadaşlarım, abilerim var. Hepsine başarılar diliyorum.”

Gökmen Özcan / FANATİK ÖZEL