Oynadığı ilk 6 La Liga maçında 3 galibiyet 3 beraberlik alan Xavi beklenen başlangıcı yapamamıştı. Takım ayrıca Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş, Süper Kupa'da Real Madrid'e katbetmiş ve Athletic Bilbao'ya karşı Kral Kupası'nda uzatmalarda mağlup olmuştu

Ara transfer döneminde Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katan Barça rüzgarıda arkasına almayı başardı.

İspanya Kral Kupası'nda elenmelerinin ardından Barcelona, La Liga'da Atletico Madrid, Real Madrid ve Sevilla gibi güçlü takımları da yenerek 13 maçlık yenilmezlik seri yakaladı.

İspanya ekibi ayrıca Avrupa Ligi'nde önce Napoli'yi eleyip sonra Galatasaray 'ı geride bırakarak çeyrek finale yükseldiler.

Xavi, son iki ayda 10 galibiyet 3 beraberlik alırken 33 gol atıp kalesinde 10 gol gördü.