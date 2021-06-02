Manchester City'den ayrıldıktan sonra Barcelona'ya imza atan Arjantinli golcü Sergio Agüero'dan kötü haber geldi.

İngiliz basınından Daily Mirror'da yer alan habere göre 33 yaşındaki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Salı günü Arjantin'in Buenos Aires'teki kampına katılan Agüero'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Buna göre golcü futbolcu, Arjantin'in Şili ve Kolombiya'ya karşı iki Dünya Kupası eleme maçında forma giyemeyecek.