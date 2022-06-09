Kayserispor'dan İspanya Ligi ekiplerinden FC Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, neden oynatılmadığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu İspanya'ya ne zaman gideceği ve ne zaman antrenmanlara başlayacağı ile ilgili de konuştu.

TRT Spor'a konuşan genç oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

"Çalışmalarıma devam ettirdim. Çünkü oranın zor olacağını biliyordum. O yüzden çok çalıştım. Oraya hazır gitmek ve uzun yıllar orada kalmak istiyorum.

Kulüple menajerim Ahmet Bulut neredeyse her gün ve hafta görüşüyor. Ahmet abi benimle neler yapabiliriz diye de görüşüyor. Bunlarla şu anda menajerim Ahmet Bulur ilgileniyor ve daha sonra bana aktarıyor bilgileri. Çok heyecanlıyım aslında. Daha farklı bir gözle izlemeye başladım. Hep kendimi saha içine koyarak izledim. Hedefim her zaman orada kalıcı ve başarılı olup ülkemi temsil etmek.









"Küçüklükten beri hayalimdi orada olmak"

11 Temmuz'da olacak benim gidişim. Bu yüzden ben de tabii birkaç gün öncesinden gideceğim İspanya'ya. Orayı hem göreyim hem de alışayım diye. Orada inşallah uzun yıllar kalmak istiyorum çünkü hedefim her zaman bu yönde. Küçüklükten beri hayalimdi orada olmak. Her maçı izlerdim. Şu anda sezon bitti ama ara ara yine bakıyorum maçlarına.

"Messi'nin gidişi açıkçası beni üzdü"

Tabii ki orada örnek aldığım oyuncu Lionel Messi'ydi. Messi'nin gidişi açıkçası beni üzdü. Orada beraber olmak, onunla berabr oynamayı çok istiyordum. İnşallah orada uzun yıllar kalır ve Barcelona'da 10 numaralı formayı bir gün giyerim.

"Neden oynatılmadım ben de bilmiyorum"

Barcelona benim oynamamı istiyordu. Çünkü hazır bir şekilde gelsin, lig tecrübesi olsun diye. Ama imzayı attıktan sonra bana farklı bir şeyler oldu takım içerisinde, kulüp içerisinde. Neden oynatılmadım ben de bilmiyorum. Bana söylenmedi.

"Oynarsa ekstra bonus paraları alacakları söylendi ama..."

Oynamayı çok istiyordum, her hafta kendimi hazırlıyordum ama bir türlü o şansı bana vermediler. Neden vermediklerini şu anda ben de bilmiyorum. Bununla ilgili bir şey söylenmedi bana. Ama sözleşmede de oynarsa ekstra bonus paraları alacakları söylendi ama yine de o şans bana verilmedi kulüpte"

Serbest kalma maddesi 400 milyon Euro

Bilindiği üzere, İspanyol ekibi genç oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamış ve serbest kalma bedelini de 400 milyon Euro yaptığını açıklamıştı. Katalan devi Emre Demir'i Kayserispor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli ve artı bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı. Öte yandan, 2019 yılından bu yana A Takımda forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 38 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.







