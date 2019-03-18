La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona'da Luis Suarez şoku yaşanıyor. Katalan devinin dün Real Betis'i deplasmanda 4-1 yendiği maçta sakatlanan Uruguaylı golcü, 90'ıncı dakikada ayak bileğini tutarak oyundan çıkmıştı.

Barça'nın bugün resmi sitesinden yapılan açıklamada 32 yaşındaki yıldız santrforun sağ ayak bileğini burktuğu ve 10 ila 15 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Golcü futbolcu, ülkesi Uruguay'ın 22 Mart'ta Özbekistan ile oynayacağı maçın kadrosundan da çıkarıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler