Barcelona'ya Ansu Fati'den kötü haber! 2 ay sahalardan uzak kalacak
Barcelona'nın İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Athletic Bilbao'ya 3-2 mağlup olduğu mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ansu Fati'den kötü haber geldi. Genç futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Barcelona'nın İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Athletic Bilbao'ya uzatmalarda 3-2 mağlup olduğu mücadelenin 96. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ansu Fati'den kötü haber geldi.
Genç futbolcunun sakatlığı hakkında açıklama yayınlayan Barcelona, Ansu Fati'nin Sol arka adalesinde tendon sakatlığı yaşadığını duyurdu. Genç futbolcunun tedavisine ise önümüzdeki günlerde karar verileceği belirtildi.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Ansu Fati'nin yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon Barcelona ile 10 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 1 asistlik performans göstermişti.