32 yaşındaki Azpilicueta, bu sezon Chelsea formasıyla 12 maçta forma giydi ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi başarısında kaptanlık yaptıktan sonra teknik direktör Thomas Tuchel'in yönetiminde düzenli olarak forma giydi.

Savunma oyuncusunun Stamford Bridge'deki sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona erecek ve Barcelona, ​​2022'nin başında İspanyol oyuncu ile görüşme yapabilecek.

ESPN'in haberine göre, Barcelona kulübün yeni başkanı, Azpilicueta'nın durumunu izlerken Xavi özellikle bonservis ödemeden kulübe tecrübeli bir savunma oyuncusu getirmeyi planlıyor.

Chelsea ile sözleşme uzatma görüşmelerinde olduğu söylenen Azpilicueta, daha önce Osasuna ve Marsilya için ter dökerken, 2012'den beri Chelsea'de. Premier Lig takımı ile 400'den fazla maça çıkarken yakın zamanda Luis Enrique yönetimindeki İspanya milli takımına geri çağrıldı.