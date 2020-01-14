Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien, basın toplantısında konuştu. Yeni teknik direktör önemli açıklamalarda bulunurken hedeflerini de açıkladı. Setien, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupasını kazanmak istediğini de sözlerine ekledi.

Bugün benim için çok özel bir gün

Setien, "Rüyalarımda bile burada olmayı hayal edemezdim. Bugün benim için çok özel bir gün. Dün köyümde ineklerin yanından yürüyordum, bugün ise dünyanın en iyi futbolcuları ile çalışmak için buradayım. Amacım her şeyi kazanmak olacak. La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası. Ben inançlı bir insanım, bir yaşam biçimi belirledim ve böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Valverde bana lider bir takım bıraktığı için ona teşekkür ederim

Setien sözlerine, "Ernesto Valverde'nin çalışmalarına çok değer veriyorum. Onunla temasa geçmeye çalışacağım, çalışmalarında bize iyi gidecek pek çok şey var. Bana La Liga'nın lideri bir takım bıraktığı için ona teşekkür etmek istiyorum" devam etti.

Dünyanın en iyi oyuncusu Messi

Setien, "Dünyanın en iyi oyuncusu Messi ile çalışacağım. Hala ne deneyimleyeceğim tam olarak farkında değilim. Oyun sisteminden daha önemli şey oyun felsefedir. Belki bazen 4-3-3'de değişiklik yapabiliriz." ifadelerini kullandı.





Bartomeu: "Değişiklik yapma zamanı gelmişti"

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu da "Valverde’nin ayrılışının başka bir şekilde olmasını arzulardım ama şimdi değişiklik yapma zamanı gelmişti." dedi. Kulüp olarak temasa geçtiği teknik direktörlerin isimlerinin (Xavi Hernandez ve Ronald Koeman) basına sızmasından rahatsız olduklarını kaydeden Bartomeu, "Farklı teknik direktörlerle uzun zamandır konuşuyoruz. Valverde için sürpriz değil çünkü gelecek için başka teknik direktörlerle konuştuğumuzu biliyordu." açıklamasında bulundu.

"Quique Setien burada çünkü futbola bakışı ve gelecek vizyonu hoşumuza gidiyor"

Bartomeu, "Sezonun yarısındayız ve yeni bir ivme kazanmak gerekiyordu. Lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya adayız." şeklinde konuştu. Bu arada basın toplantısına katılan Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal da İspanyol basınının Xavi Hernandez ile ilgili ısrarlı sorularına, "Her teknik direktör tek ve kendi görüşü var. Quique Setien burada çünkü futbola bakışı ve gelecek vizyonu hoşumuza gidiyor. Ona ve ekibine güvenimiz tam. Konuştuğumuz diğer teknik direktörlere de büyük saygımız var ama bizim teknik direktörümüz Quique Setien." diye karşılık verdi.

Barcelona’da 2,5 sezon geçiren ve 4 kupa (2 lig şampiyonluğu, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 Kral Kupası) kazandıran Valverde, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid’e 3-2 yenilmelerinin ardından görevden alındı. Mevcut durumda La Liga’da averajla Real Madrid’in önünde lider olan Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya’nın Napoli takımı ile eşleşti. Barcelona ayrıca Kral Kupası son 36 turunda da 3. lig takımlarından İbiza’ya karşı oynayacak. Quique Setien, Barcelona’nın başında ilk resmi maçına, ligin 20. haftasında 19 Ocak’ta Nou Camp Stadı’nda oynayacakları Granada karşılaşmasında çıkacak.



