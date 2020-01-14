Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien oldu. İspanyol devi Ernesto Valverde ile yollarını ayırdıktan hemen sonra Quique Setien ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Setien ile resmi sözleşme ise bugün imzalanacak.

Quique Setien kimdir?

Tam ismi Enrique Setién Solar olan teknik adam, 27 Eylül 1958'de İspanya'nın Santander şehrinde dünyaya geldi.

Futbolculuk döneminde orta sahada görev yapan Setien, alt yaş gruplarında Casablanca ve Perines kadrolarında yer alırken ilk La Liga deneyimini 1977'de Racing Santander ile yaşadı.

1977-1985 yılları arasında Racing Santander forması giyen Setien, 1985'te Atletico Madrid'e transfer oldu. Burada ilk 2 yılda başarılı bir performans sergileyen Setien, 3. sezonunda kulüp sahibi Jesus Gil ile yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrıldı.

Daha sonra 1988-1992 yılları arasında Logrones forması giyen Setien, 1992'de eski kulübü Racing Santander'e döndü. 1996'da ise 38 yaşında son olarak 3. lig Play-Off'larında mücadele eden Levante'de 3 maçlık bir macera yaşayarak futbol kariyerini sonlandırdı.

Setien, İspanya Milli Takımı formasıyla ise 3 kez mücadele etti.

Setien hangi takımları çalıştırdı?

Setien, teknik direktörlük kariyerine de 2001 yılında Racing Santander ile başladı. Sonrasında Poli Ejideo ve Ekvator Ginesi'nde kısa süreli görevler yapan Setien, 2007'de bir başka eski takımı Logrones'in başına geçti. Fakat buradaki macerası da çok uzun sürmedi ve sezon ortasında görevine son verildi.

2009'un yaz aylarında ise Setien, Lugo'nun başına geçirildi. Buradaki üçüncü yılında takımın ikinci lige yükselmesini sağladı ki bu kulüp tarihinde ikinci kez gerçekleşen bir durumdu. Geride kalan 3 yılda takım 11 ila 15. sıralar arasında ligde kalmayı başardı.

19 Ekim 2015'te ise Paco Herrera'nın görevine son verilmesinin ardından Las Palmas'ın başına geçti. İlk sezonunda takımı 11. sırada tutmayı başardı. 18 Mart 2017'de ise yönetim ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle kulübünden ayrıldı.

Mayıs 2017'de ise Real Betis'in başına geçti ve ilk sezonunda takımı 6. sıraya taşıdı ve daha sonra da kulübün UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmasını sağladı.

Mayıs 2019'da Real Betis'ten ayrılan Setien, Ocak 2020'de ise Ernesto Valverde'nin yerine Barcelona teknik direktörü oldu.

Sözleşme 2.5 yıllık

Barcelona, 61 yaşındaki Setien ile Haziran 2022'ye kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.



