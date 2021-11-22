Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, Agüero, Braithwaite ve Ansu Fati'nin sakatlıklarının ardından takımına forvet takviyesi yapmayı planlıyor. İddialara göre Bracelona yeni golcüsünü Katar'dan buldu.
Sport'ta yer alan habere göre Xavi, eski kulübü Al Sadd'da forma giyen eski öğrencisi Baghdad Bounedjah'ın transfer edilmesini istiyor.
Barcelona iddialar doğruysa, ara transfer döneminde Baghdad Bounedjah için Katar ekibinin kapısını çalabilir.
29 yaşındaki Cezayirli golcü, bu sezon çıktığı 20 maçta 17 kez fileleri havalandırmayı başarmış durumda.