Joan Laporta, seçim kampanyası boyunca sürekli olarak Lionel Messi'yi Barcelona'da tutacak tek kişinin kendisi olduğunu söylemişti. Şimdi gözler Victor Font ve Toni Freixa'nın önünde seçim yarışını kazanan Laporta'nın bu sözlerine çevrilmiş durumda.

11 yıl sonra göreve geri dönen Laporta, şimdiden Arjantinli yıldızı kulüpte tutmanın bir yolunu bulmaya odaklanıyor.

Laporta, seçim zaferinin ardından "Dünyadaki en iyi oyuncunun oğluyla birlikte oy vermeye geldiğini görmek, söylediklerimize bir örnek. Leo Barcelona'yı seviyor. Bunun yansıması bu. Dünyanın en iyi oyuncusu Barcelona'yı seviyor. Umarım bu Barcelona'da kalmasına yardımcı olur. Biz de bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Josep Maria Bartomeu'nun, kulüp içinde gelen baskılardan dolayı yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020'de istifa etmesinin ardından Carles Tusquets geçici kulüp başkanlığı görevine getirilmişti.

Laporta'nın sportif direktör olarak kimi seçeceği henüz bilinmezken, İspanyol basını bir dönem Real Mallorca kulübünün başkanı olan Mateu Alemany'nin bu göreve getirileceğini iddia ediyor.

MESSI İLK KEZ OY KULLANDI

Barcelona'da oy kullanma hakkı olan 110 bine yakın kulüp üyesinden yaklaşık 56 bini oy kullanırken, bu zamana kadarki en yüksek katılımlı başkanlık seçimlerinden biri olduğu belirtildi.

Barcelona'da kulüp üyesi olan bazı futbolcular da oy kullanırken, takım kaptanı Lionel Messi'nin ilk kez oy kullanması dikkati çekti.

Ayrıca Covid-19 salgınından dolayı ilk defa izin verilen mektupla oy kullanmaya 20 bine yakın kulüp üyesinin katıldığı bildirildi.