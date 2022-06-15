Hücum hattını dünya çapında bir forvet ile güçlendirmek isteyen Barcelona, Robert Lewandowski için ısrarını sürdürüyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Barcelona, Lewandowski transfer için sunduğu 32 milyon Euro'luk ilk teklifin reddedilmesinin ardından Bayern Münih'e bonuslar dahil 40 milyon Euro'yu geçecek yeni bir teklifte bulunmayı planlıyor.

Lewandowski kararını verdi

Bayern Münih'ten ayrılmaya karar veren Polonyalı futbolcu, geçtiğimiz haftalarada yaptığı açıklamalarda bu konuyu şu sözlerle dile getirmişti: "Bayern Münih'ten ayrılmak istiyorum, bu çok açık. Çünkü hayatımda daha fazla duygu istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemek istemediler. İçimde bir şeyler sona erdi. Ve bunu atlatmak imkansız Profesyonel olmak isteseniz bile, bunu telafi edemezsiniz."

Bayern Münih ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lewandowski, bu sezon 46 maçta 50 kez fileleri havalandırırken 7 asist yapmayı başardı.



