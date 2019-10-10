Teixidor, başkan adaylığı konusunda henüz net bir karara varmasa da açık kapı bıraktı ve bunun gerçekleşmesi durumunda Barcelona'nın ilk defa bir kadın başkanı olacak.

Adaylar

Barcelona'nın mevcut başkanı Josep Maria Bartomeu, 2021 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde ikinci kez aday olmayacağını açıklamıştı. Kulübün başkan adayları yavaş yavaş netleşiyor.

Adaylığı netleşen ilk isim iş adamı Victor Font oldu. Eski başkan Joan Laporta ve eski yöneticilerden Agusti Benedito da adaylıklarını henüz açıklamasalar da görevle ilgilendiklerini açıkça belli ettiler. adı geçen bir diğer gğçlü adaysa Bartomeu'nun yardımcısı olan Jordi Cardoner.

İki sürpriz isim

Adaylık için ismi geçen iki sürpriz isim var. Biri Gerard Pique. Fakat 32 yaşındaki Pique, her ne kadar taraftar tarafından başkanlık için desteklese de kariyerinin bitirdikten sonra başkanlık yarışına girmek istiyor. Bu nedenle 2021'deki seçim, Pique için erken.

Tüm bu isimler tıpkı Barcelona tarihindeki diğer başkanlar gibi erkek. İkinci sürpriz isimse bunu kökten değiştirebilecek kişi: Maria Teixidor.

Maria Teixidor kimdir?

Teixidor 2015 yılından beri kulübün içerisinde çeşitli görevler yaptı. Şu an ise FC Barcelona Vakfı'nın başkanlığını, kulübünü yönetim kurulu sekreterliğini ve direktörlüğünü yapıyor.

45 yaşındaki Teixidor RAC1'e verdiği röportajda "Başkan adaylığı şu an düşündüğüm bir şey değil fakat gelecekte neler olacağını bilemem. Bunu göreceğiz. Şu an içinde bulunduğum konumdan zevk alıyorum ve en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

Teixidor özellikle Barcelona'nın kadın futbol takımına yakınlığıyla biliniyor. Maria Teixidor kulübe katıldığından beri Barcelona kadın futbol takımı arka arkaya şampiyonluklar yaşadı, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar elde etti ve Lieke Martens, Caroline Hansen, Barbara Latorre gibi yıldız oyuncular çıkardı.

Bir ilk olacak

Maria Teixidor önümüzdeki 2 sene içerisinde başkanlık için aday olma kararı verir ve seçilirse Barcelona'nın ilk kadın başkanı olacak.

Türkiye futbol liglerinde ilk kadın başkan ise 2009 yılında Çankırı Belediyespor başkanlığına seçilen Sevda Karaali Şireci olmuştu.