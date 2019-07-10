Babası Gheorghe Hagi'nin hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Viitorul'da forma giyen Ianis Hagi'nin bu yaz takımdan ayrılacağı duyurulmuştu. Kulübün başkanlığını yapan Gheorghe Popescu ise Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 20 yaşındaki yetenekli futbolcuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı.

Romanya'da yayın yapan Pro X adlı televizyon kanalına konuşan Popescu, Ianis için Barcelona'dan teklif aldıklarını resmen açıklarken "Onların planı, Ianis'i önce transfer edip ardından başka bir kulübe kiralamak. Bu yüzden bu teklifle ilgilenmiyoruz. Zira Ianis şu an üst düzey bir takımda oynayabilecek seviyeye geldi ve kendisini isteyen pek çok takım var." ifadelerini kullandı.

10 numara mevkiinde forma giyen genç yeteneğin yeni rotasının önümüzdeki haftaya kadar belli olacağını ifade eden Popescu, "Hem babası hem de kendisiyle yaptığım son görüşmede en iyi teklifi değerlendirmeye karar verdik. Spartak Moskova da Ianis ile ciddi bir şekilde ilgileniyor." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler