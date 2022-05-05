Teknik direktör Xavi önderliğinde gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen La Liga devi Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor.

The Telegraph'ta yer alan habere göre Barcelona, uzun zamandır takipte olduğu Leeds United'ın yıldızı Raphinha için girişimleri hızlandırdı. Katalan ekibi, 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna ktamkata oldukça kararlı.

30 milyon Euro serbest kalma maddesi

Barcelona'nın Raphinha transferi için ödemesi gereken bonservis bedelei ise Leeds United'ın gelecek sezon Premier Lig'de kalmasına bağlı olarak değişebilir. Eğer İngiliz kulübü küme düşerse, Raphinha'nın sözleşmesinde 30 milyon Euro'ya takımdan ayrılmasına izin verecek bir serbest bırakma maddesinin bulunduğu belirtilenler arasında yer alıyor.

Yaz transfer döneminde West Ham United'dan gelen bir transfer teklifini kabul etmeyen Leeds'in ligde kalması halinde Brezilyalı futbolcu için çok daha yüksek bir bonservis bedeli istemesi bekleniyor.

Jesse Marsch tarafından çalıştırılan Leeds United, düşme hattının yalnızca 2 puan üstünde bulunuyor.



