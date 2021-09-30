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Barcelona'nın genç yeteneği Emre Demir İtalya'da manşetlerde

Avrupa devlerinden Barcelona ile anlaşan genç yıldız adayı Emre Demir, İtalyan basınında geniş yer buldu. Haberlerde, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a da yer verildi.

30 Eylül 2021, Perşembe 10:10 Son Güncelleme:
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Barcelona'nın genç yeteneği Emre Demir İtalya'da manşetlerde

İtalyan medyası, genç yaşta keşfedilip Avrupa devlerinden Barcelona ile anlaşan Yukatel Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'e geniş yer ayırdı. 

Son dönemlerde Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder gibi oyuncular Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyerken, bunların arasına Emre Demir de eklendi. 

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Demir'in Barcelona'ya transferinde kendisine Süper Lig'de forma şansı veren Kayserispor ve teknik direktörü Hikmet Karaman'nın önemli katkısı olduğu belirtildi. 

Haberlerde, Kayserispor Teknik Direktörü Karaman'ın önemli teknik adamlardan biri olduğu ve özellikle gençlere yönelik yatırımları ve onları değerlendirme konusunda önemli vizyona sahip olduğu vurgulandı. 

İtalyan basını ayrıca, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da Türkiye'nin başarılı iş insanlarından biri olduğu ve bir futbol takımının ilk kadın başkanı olduğuna dikkati çekti.

DHA

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