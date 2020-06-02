İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 19 yaşındaki İspanyol savunmacısı Eric Garcia için Barcelona'nın yaptığı transfer teklifini reddetti.

2017'de Barcelona'nın altyapısından Manchester City'ye transfer olan oyuncu için yapılan teklifi ESPN aktarırken City'nin olumsuz yanıtı sonrası Barcelona, daha önce Fabregas ve Pique'de olduğu gibi altyapısından yetişen bir ismi daha kadrosuna katma isteğine henüz ulaşamamış oldu.

19 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.