Barcelona'nın Dembele'yi satmaya niyeti yok

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, beklentilerin altında kaldığı için eleştirilen Fransız yıldızı Ousmane Dembele'yi takımda tutmak istiyor.

04 Nisan 2020, Cumartesi 10:21 Son Güncelleme:
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Barcelona'nın Dembele'yi satmaya niyeti yok

El Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, bu yaz aylarında Fransız yıldızı Ousmane Dembele'yi satmayı düşünmüyor.

Gazetenin iddiasına göre Barcelona, oldukça cazip bir teklif gelmesi durumunda Dembele ile yollarını ayıracak. 

2017'de Dortmund'dan 125 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Dembele, sakatlık sorunları nedeniyle 63 maç kaçırdı. Son olarak buu sezon şubat ayında ağır bir sakatlık geçiren Dembele, Finlandiya'da bir ameliyat geçirmişti. 

Barcelona tarafından yüksek bir bonservis bedeli teklif edilmediği sürece satılması düşünülmeyen oyuncu ile Liverpool ve Manchester City'nin ilgilendiği iddia ediliyor. 

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