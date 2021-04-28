Barcelona'da beklentileri karşılayamayan Brezilyalı yıldız futbolcu Phillippe Coutinho, İngiltere Premier Lig'e geri dönüyor.

İspanyol yayın organı Marca'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon Everton forması giyebilir. Lacivert beyazlıların Brezilyalı futbolcu için 40 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Ayrıca mali kriz nedeniyle Barcelona'nın bu teklife olumlu yanıt verebileceği öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor

Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Coutinho, sezon başında Barcelona'ya geri döndü. Yıldız futbolcu, dış menisküs kısmi yırtık sakatlığı nedeniyle Aralık ayından beri forma giyemiyor. Philippe Coutinho, sakatlığı nedeniyle Katalan ekibinde bu sezon sadece 14 maça çıkabildi.