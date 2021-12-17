Xavi yönetiminde yeni bir oluşuma giren Barcelona, Türk asıllı Avusturyalı yıldız Yusuf Demir'le yollarını ayırıyor. Katalan devi, 2021/22 sezonu başında 500 bin Euro bedelle kiraladığı 18 yaşındaki solakın 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Barcelona gözden çıkardı

Diario SPORT, Dani Alves dışında iki transfer daha yapmayı planlayan ve takımdan oyuncu göndermek zorunda olan Barcelona'nın ilk olarak Yusuf Demir'i gözden çıkardığını duyurdu. Ronald Koeman'ın ayrılığı sonrası forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldızın yeni durağının Almanya olacağı aktarıldı.

Barcelona, Yusuf Demir'in Ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verecek.

Devler peşindeydi, Barça'yı seçti!

'Yeni Messi' yakıştırması yapılan genç oyuncu ile Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği ifade edildi. Rapid'de yıldızını parlatan Yusuf, Manchester United, Real Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Ajax ve Salzburg gibi devlerin peşinde olmasına rağmen Barcelona'yı tercih etmişti.

10 maçta 10 milyon Euro'luk opsiyon

Sky Sport Almanya; geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Yusuf Demir'in A takım formasını 10 maç giymesi halinde 10 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmak zorunda olduğunu duyurmuştu. Genç solak, bu sezon 9 resmi maçta forma giydi.

Barcelona'da 10 maçta forma giymesi durumunda satın almak opsiyonu devreye girecek 18 yaşındaki solak, 9 resmi maçta şans buldu.

Koeman'ın verdiği şansı kullandı

B takımı için kiralanan ancak sezon başı kampı ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Ronald Koeman'ın gözüne girerek A takım kadrosuna dahil edilen Yusuf'a Hollandalı teknik adam övgüler yağdırmış, Demir'in büyük bir yetenek ve takımın önemli genç oyuncularından biri olduğunu söylemişti.

Yusuf Demir, Messi'den sonra Barcelona formasıyla bir Şampiyonlar Ligi'nde maçına ilk 11'de başlayan en genç ikinci yabancı futbolcu oldu.

Messi'nin ardından 2. yabancı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçına ilk 11'de çıkan Yusuf, Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı oyuncu olmuştu.