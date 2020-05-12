Barcelona'dan sürpriz bir transfer! Marc Cucurella...
İspanya La Liga'nın dev ekiplerinden biri olan Barcelona'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Katalan ekibi Getafe'ye geri alma opsiyonu ile sattığı Marc Cucurella'ya yeniden Barcelona forması giydirmeye hazırlanıyor.
Katalan ekibi Getafe'ye geri alma opsiyonu ile sattığı Marc Cucurella'ya yeniden Barcelona forması giydirmeye hazırlanıyor.
Bu transferin Barcelona yönetimine maliyetinin ise 15 milyon Euro olması bekleniyor.
La Masia'dan yetişen Marc Cucurella savunmanın sol kanadında görev alıyor.