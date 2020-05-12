Katalan ekibi Getafe'ye geri alma opsiyonu ile sattığı Marc Cucurella'ya yeniden Barcelona forması giydirmeye hazırlanıyor.

Bu transferin Barcelona yönetimine maliyetinin ise 15 milyon Euro olması bekleniyor.

La Masia'dan yetişen Marc Cucurella savunmanın sol kanadında görev alıyor.

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