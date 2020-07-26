Paris Saint Germain'in üç yıl evvel 222 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Neymar, 2019 yaz transfer döneminin son günlerinde bir önceki kulübü Barcelona'nın kapısından dönmüştü. Adı her defasında Barça ile anılan yıldız futbolcuyla ilgili bugün gündem yaratan bir açıklama geldi.

El Mundo Deportivo gazetesinin sorularını yanıtlayan Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Neymar'ı kadrolarına katıp katmayacaklarıyla ilgili bir soruya "Şu anda birtakım kararlar alıyoruz. Ancak takas yoluyla alamayacağımız futbolcuların bize gelmeleri çok zor." ifadelerini kullanarak net bir yorum yapmaktan kaçındı.

Ligue 1 devi PSG ile iki yıl daha mukavelesi bulunan Neymar, geride kalan sezonda çıktığı 23 maçta 19 gol ve 10 asist kaydederek muhteşem bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler