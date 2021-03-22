Barcelona, Real Sociedad deplasmanında şov yaptı. Katalan ekibi, rakibi karşısında üstün oynadığı maçtan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barça'ya galibiyeti getiren goller 37. dakikada Grieazmann, 43. ve 53. dakikalarda Sergino Dest, 56. ve 90. dakikalarda Lionel Messi ile 71. dakikada Ousmane Dembele getirdi. Real Sociedad'ın tek sayısı ise 77. dakikada Ander Barrenetxea'dan geldi.

2021'de yenilgi yüzü görmedi

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkaran Barcelona, lider Atletico Madrid ile puan farkını 4'e indirdi. Katalan ekibi La Liga'da son olarak 5 Aralık'ta oynanan Cadiz karşısında sahadan yenik ayrılmıştı.