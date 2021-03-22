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Barcelona'dan Real Sociedad'a yarım düzine gol

İspanya La Liga'da 28. haftanın kapanış maçında Barcelona, Real Sociedad'a konuk oldu. Maçın maçından beri üstün bir oyun sergileyen Katalan ekibi sahadan 6-1 galip ayrıldı ve lider Atletico Madrid ile puan farkını 4'e indirdi.

22 Mart 2021, Pazartesi 00:58 Son Güncelleme:
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Barcelona'dan Real Sociedad'a yarım düzine gol

Barcelona, Real Sociedad deplasmanında şov yaptı. Katalan ekibi, rakibi karşısında üstün oynadığı maçtan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barça'ya galibiyeti getiren goller 37. dakikada Grieazmann, 43. ve 53. dakikalarda Sergino Dest, 56. ve 90. dakikalarda Lionel Messi ile 71. dakikada Ousmane Dembele getirdi. Real Sociedad'ın tek sayısı ise 77. dakikada Ander Barrenetxea'dan geldi.

2021'de yenilgi yüzü görmedi

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkaran Barcelona, lider Atletico Madrid ile puan farkını 4'e indirdi. Katalan ekibi La Liga'da son olarak 5 Aralık'ta oynanan Cadiz karşısında sahadan yenik ayrılmıştı.

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