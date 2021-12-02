Barcelona'nın yıldız futbolcusu Ousmane Dembele'nin takımdaki geleceği merak ediliyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız futbolcuyu kadroda tutmak isteyen Barcelona, flaş bir karar verdi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, Ousmane Dembele'ye, önerdiği sözleşme şartlarını kabul etmesi için 15 günlük bir süre tanıdı. Eğer Dembele kararını bu süre içerisinde vermez ise takımdan ayrılması söz konusu olabilir.

İki taraf arasında yeni sözleşme için henüz bir anlaşmaya varılabilmiş değil.

Dembele ile Premier Lig ekipleri Manchester United ve Newcastle United'ın yakından ilgilendiği iddia ediliyor.







