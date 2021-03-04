Barcelona ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Sevilla'yı evinde 3-0 yendi ve İspanya Kral Kupası'nda finale kaldı. Son anlarda Pique'nin attığı golle mücadeleyi uzatmaya götüren Braithwaite ile turu buldu. Eski Galatasaraylı Fernando ve Luuk de Jong kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Barcelona adına ilk golü 12.dakika Dembele atarken mücadelenin 73.dakikasında Ocampos kazanılan penaltıyı gole çeviremedi ve büyük bir fırsatı kullanamadı. Maçın 90.dakikada Pique attığı golle maçı uzatmaya götürürken 95.dakikada Braitwaite turu getiren golü attı