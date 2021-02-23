İspanya LaLiga'da Atletico Madrid formasıyla gol krallığında zirvede yer alan Luis Suarez, sezon başında Barcelona'dan ayrılış sürecine değindi. France Football'a konuşan Suarez, kendisine karşı sergilenen tavırdan duyduğu rahatsızlığı ve kullanılan ifadelerin kendisini sinirlendirdiğini aktardı.

Yaptığı açıklamada Luis Suarez, "Beni asıl rahatsız eden şey; bana yaşlı olduğumu, artık üst seviyede oynayamayacağımı ve harika bir takımı taşıyamayacağımı söylemeleri oldu. Bunu sevmedim" ifadelerini kullandı.

Luis Suarez, sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid'in formasıyla bu sezon İspanya LaLiga'da çıktığı 20 maçta 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Şu anda Suarez, eski takım arkadaşı Lionel Messi ile birlikte LaLiga'nın gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.