Katalan devi Barcelona, transfer dönemindeki etkin görüntüsünü sürdürmeyi planıyor. Şu ana kadar Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Leite ve Memphis Depay transferleriyle dikkat çeken Barcelona'da şimdiki hedef ise Napoli'nin yıldızı Lorenzo Insigne...

Sportitalia'nın haberine göre Barcelona, Insigne için bir transfer fırsatını değerlendirmek istiyor. Çünkü İtalyan yıldızın 2022'de sona erecek sözleşmesinden kaynaklı takımı Napoli ile yaptığı uzatma görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

Barcelona'nın önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesi nedeniyle Insigne transferini makul bir ücrete bitirmek istediği aktarılırken bu doğrultuda Samuel Umtiti veya Junior Firpo gibi isimleri de önerebileceği ifade ediliyor.