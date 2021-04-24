İspanyol kulübü Barcelona, takımdan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi'ye dev bir teklif yapma peşinde...

Arjantinli yıldız için Barça, 3 yıllık yeni sözleşme teklif sunacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Messi için Barcelona Başkanı Joan Laporta yoğun çaba sarf ediyor.

ESPN'nin haberine göre, Messi'ye senelik 75 milyon euroluk teklif edilecek. Sözleşmenin süresi ise 2+1 yıllık olarak belirlendi.

Öte yandan Başkan Laporta, Messi'yi ikna edecek transfer çalışmaları için Haaland ve Neymar'ı gündemine aldı.

Oyuncunun babası ve menajeri Jorge Messi, ilerleyen günlerde Barcelona'ya gelerek kulüple yeni sözleşme konusunda masaya oturacak.