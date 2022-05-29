Fransız devi Paris Saint Germain'le sözleşmesini yenilen Kylian Mbappe gündemden düşmüyor. Fransız devinin genç yıldıza sunduğu ekonomik şartlar son olarak Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın tepkisini çekti. Laporta, Mbappe'nin sözleşme yenilemesinin ardından olay bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

2025'E KADAR İMZALADI

Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe son dakikada fikir değiştirerek Paris Saint Germain'de kaldı. Fransız devi geçtiğimiz hafta yıldız futbolcuyla 2025 yılına kadar sözleşme uzattı.

300 MİLYON EURO İMZA PARASI

İspanyol basını, Real Madrid'in teklifini kabul etmeyip Paris Saint Germain'de kalan Kylian Mbappe'nin sözleşme şartlarını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşme için Paris Saint Germain'den imza parası olarak 300 milyon euro aldığı belirtildi. Kylian Mbappe'nin de yıllık net gelirinin 100 milyon euro olacağı ifade edildi.

MADRİD TARAFTARLARI KÜFRETTİ

Real Madrid taraftarları, Liverpool karşısında kazanılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası Kylian Mbappe'yi de unutmadı. Bazı taraftarlar kısa bir süre Fransız futbolcuya yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

FLORENTİNO PEREZ: UNUTULDU

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Devler Ligi'nde kazanılan zafer sonrası Kylian Mbappe sorusuna cevap vermişti. Başkan, Paris Saint Germain'le sözleşme yenileyen oyuncuyla ilgili olay ifadeler kullanmıştı. Florentino Perez basın toplantısında şu açıklamalarda bulunmuştu: "Bu Real Madrid'in partisi. Real Madrid her zaman dünyanın en iyi oyuncularına ev sahipliği yapar. Mbappe bizim için unutuldu. Geçmişte kalan bir dosya. Bizim için sorun yok."

MBAPPE AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Paris Saint Germain'e transfer olduktan sonra imza töreninde açıklamalarda bulunan Kylian Mbappe, Real Madrid'e açık kapı bırakmıştı. 23 yaşındaki oyuncu İspanyol deviyle ilgili, "Real Madrid'e büyük saygım var. Florentino Perez'e de aynı derece saygı duyuyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu yüzden kararımı verdiğimde onu bizzat aradım ve ilgisi için teşekkür ettim. Kendisiyle yakı bir ilişkimiz var. Herhangi bir oyuncu için Real Madrid veya PSG forması giymek bir onurdur. Her zaman Real Madrid forması giymeyi hayal etmişimdir. Real Madrid taraftarına beni her zaman kendilerinden biri olarak gördükleri için teşekkür etmek istiyorum. Umarım ülkemde kalmak istememi anlayışla karşılarlar. Bu kararım, 'çocukluk hayalim'e engel olur mu? Bilemiyorum. Ben şu anda kendi adıma en iyi seçimi yaptım. Gelecekte ne olur bilemiyorum" demişti.

LAPORTA'DAN OLAY SÖZLER

Kylian Mbappe'nin sözleşme şartlarına tepki gösteren son isim Joan Laporta oldu. Laporta, Fransız ekibinin oyunculara ödediği yüksek maaşlar sonrası adeta çılgına döndü. Kylian Mbappe'nin transferine değinen Laporta, "Her şeyin sonunda oyuncular para için kaçırılıyor" diye konuştu.

'KÖLELİK SÖZLEŞMELERİ'

Joan Laporta, Paris Saint Germain'e transfer olan oyunculara da tepki gösterdi. Lionel Messi ve Neymar'ın da Paris Saint Germain'de forma giydiğinin hatırlatılması üzerine Başkan Laporta, "PSG ile sözleşme imzalayanlar, aynı zamanda kölelik sözleşmelerini de imzalıyor" ifadelerini kullandı. Joan Laporta, Paris Saint Germain'in Katar tarafından desteklendiğini iddia ederek, "Bu yaşananlar, bir kulübün arkasında bir devletin olmasından kaynaklanıyor. PSG yönetiminin yaptıkları Avrupa Birliği ilkelerine aykırı. Avrupa futbolunun sürdürülebilirliğine zarar veriyorlar" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

(Skorer)