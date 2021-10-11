Bundesliga'da Dortmund forması giyen ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin kadrosuna katmak için çabaladığı Haaland'ın ismi Barcelona ile de anılıyordu. Katalan ekibinin yeni CEO'su Ferran Reverter'in kulübün yakın gelecekte bir yıldızı kadrosuna katabileceğini ima etmesine rağmen, başkan yardımcısı Rafa Yuste, kulübün ekonomik durumunu ön plana alarak taraftarların umutlarını söndüren açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre açıklamalarda bulunan Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste, Haaland transferinin şu anda mümkün olmadığını belirterek, "Haaland transferinin şu anda gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki yıla kadar durumumuzun ne olacağını görmemiz lazım. Ancak her zaman en iyi futbolculara sahip olmak isteriz ve Haaland da dünyanın en iyilerinden biri." ifadelerinde bulundu..





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