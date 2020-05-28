Barcelona'dan garip Corona virüs maske fiyatı!

Dünya devi Barcelona Corona virüsten kaynaklanan mali krizde biraz nefes alabilmek için yüz maskesi satışlarına önem verdi. Ancak maske fiyatı tepki çekecek gibi görünüyor.

28 Mayıs 2020, Perşembe 16:49 Son Güncelleme:
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Barcelona'dan garip Corona virüs maske fiyatı!

2019/2020 sezonuna devam edecek olan La Liga'da kulüpler transfer çalışmalarının yanısıra ekonomik dengeleri de gözetmek durumunda kaldı. Oyuncu maaşları düşürüldü, bonservis bedelleri birkaç istisna dışında büyük indirim gördü. 

Tüm bu ekonomik çıkmazların içinde Barcelona'dan ilginç bir hamle geldi. Kulüp, ürettiği Corona virüs maskelerini 16 euro (yaklaşık 120 TL) gibi pahalı bir fiyattan satışa sundu. 

Bu fiyata futbol severler ve Barcelona taraftarları özellikle sosyal medyadan tepki gösterdi. İspanya birkaç yıldır önemli bir ekonomik kriz ve işsizlik sorunuyla boğuşuyor. Güney Avrupa ülkesi aynı zamanda Corona virüsten en çok kayıp veren ülkelerden...


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