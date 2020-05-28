2019/2020 sezonuna devam edecek olan La Liga'da kulüpler transfer çalışmalarının yanısıra ekonomik dengeleri de gözetmek durumunda kaldı. Oyuncu maaşları düşürüldü, bonservis bedelleri birkaç istisna dışında büyük indirim gördü.

Tüm bu ekonomik çıkmazların içinde Barcelona'dan ilginç bir hamle geldi. Kulüp, ürettiği Corona virüs maskelerini 16 euro (yaklaşık 120 TL) gibi pahalı bir fiyattan satışa sundu.

Bu fiyata futbol severler ve Barcelona taraftarları özellikle sosyal medyadan tepki gösterdi. İspanya birkaç yıldır önemli bir ekonomik kriz ve işsizlik sorunuyla boğuşuyor. Güney Avrupa ülkesi aynı zamanda Corona virüsten en çok kayıp veren ülkelerden...





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