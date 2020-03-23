Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını liglerin ertelenmesine neden oldu. Avrupa'da çoğu takım bu durgunluğu fırsata çevirmek adına gelecek sezonun yapılanmasına başladı. Bu takımların başında gelen ise Katalan ekibi Barcelona oldu.

Katalan basınından Sport, Barcelona'nın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ismi duyurdu. İddiaya göre Barcelona, bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında dolacak olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro...

Bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek.



