Banega transferinde Fernando takasta giderse, Galatasaray’da Brezilyalı ön liberonun yerine 3 aday var. 6 numara bölgesinde Aslan’da liste başı isim Jean Michael Seri... Fulham forması giyen 27 yaşındaki yıldızın kiralanması gündemde. 2 haftadır adı Galatasaray’la anılan Fabian Delph’i İngilizler de yazdı. The Sun’da çıkan haberde Cim Bom’un teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Radardaki bir diğer oyuncu Barcelona’dan Rafinha Alcantara... Menacerler tarafından da önerilen Sambacı’nın transferinde en ciddi rakip Valencia. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

FERNANDO'NUN YERİNE 3 ADAY

Savunma tandemini geçen sezonun devre arasında değiştiren (Marcao-Luyindama) Galatasaray, yaz döneminde de oyun merkezini silbaştan kurabilir. Son 2 güne kadar Banega, Fernando’nun partneri olarak düşünülürken, Sarı-Kırmızılılar’da plan değişti. Çünkü Sevilla, Banega’ya karşılık takasta Fernando’yu istedi. Galatasaray cephesi de 1 sene sözleşmesi kalan ve geçen sezon çok istikrarlı oynamayan Brezilyalı futbolcunun ayrılmasına sıcak bakıyor. En azından bedelsiz elden gitmesi istenmiyor.

Banega konusunda uygun bir bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlanmazsa, Fernando takasta kullanılacak. 6 numara bölgesindeki boşluğu doldurmak için ise Cim Bom’un A, B ve hatta C planı hazır.

Aslan flörte geçti

Sarı-Kırmızılılar’da liste başı futbolcu Jean Michael Seri... Geçtiğimiz hafta İngiliz The Guardian’ın muhabiri Ed Aarons da Galatasaray-Seri flörtünü duyururken, Cim Bom bonservis bedeli çok yüksek olan Fildişili önliberoyu 1 seneliğine kiralamayı hedefliyor. Seri de kümede düşen Fulham’dan ayrılmayı planlıyor. 27 yaşındaki Seri, oyunun özellikle savunma bölümünde inanılmaz başarılı. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Manchester City’nin başarılı orta saha oyuncusu Fabian Delph ile Galatasaray’ın yakından ilgilendiğini belirtti.

Bu transferi mümkün kılan nokta; 29 yaşındaki yıldızın düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedeflemesi. Haberde, Manchester City’nin Atletico Madrid’ten Rodri’yi de alması durumunda, Delph’in takımdaki şansının iyice azalacağı vurgulandı. Delph konusunda en istekli kulüplerden birinin de Galatasaray olduğu belirtildi. İngilizler, Sarı- Kırmızılılar’ın resmi teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Amacı düzenli oynamak

Geçen sezon Premier Lig’de 11 maçta forma giyen Delph, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Sarı-Kırmızılı formayı giymeye çok sıcak bakıyor. Delph’in amacı, önümüzdeki sezon düzenli oynayıp, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere Milli Takımı’nın kadrosunda yer almak. 1 yıl sözleşmesi kalan İngiliz futbolcuya Manchester City’nin de ayrılık sürecinde kolaylık sağlayacağı belirtildi. Galatasaray, Banega’nın yanına en az onun kadar kaliteli bir futbolcu alacak. Seri ve Delph’in yanı sıra gündemdeki diğer bir oyuncu Rafinha Alcantara... Barcelona’nın Brezilyalı orta sahası, geçen sezon 8 maça çıktı. Sezonun ikinci bölümünde geçirdiği sakatlık nedeniyle formasından uzak kaldı. Avrupa’da pek çok talibi bulunan Rafinha’yı en çok isteyen kulüplerden biri Valencia.

Sakatlığı sorun...

Eğer Galatasaray Rafinha transferinde masaya oturma kararı alırsa, La Liga ekibiyle yarışacak gibi gözüküyor. Tam anlamıyla çift yönlü merkez orta saha oyuncusu olan Rafinha’nın en dikkat çeken özelliği ise çalışkanlığı... Rafinha’nın Galatasaray’ın oyun kalitesini üst seviyeye çekeceğini düşünen Fatih Terim, sadece oyuncunun sağlık durumunu düşünüyor. İkinci yarıda hiç forma giyemeyen 26 yaşındaki Brezilyalı ile ilgili detaylı bir araştırma yapılacak.

İŞTE ABOUBAKAR TAKTİĞİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Porto’dan Vincent Aboubakar için tüm kozlarını masaya sürdü.

15 milyon euro bonservis bedeli talep eden Porto’ya öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Galatasaray’ın bu teklifi reddedildi. Sarı-Kırmızılılar bunun ardından tıpkı Luyindama transferinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Buradaki rakam ise 3+7 milyon euroydu. Porto Kulübü, düşünmek için süre istedi.

Eğer bu öneri kabul edilirse, CimBom, Aboubakar için 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Önümüzdeki sezon sonunda da 7 milyon euro Porto kasasına girecek. Bu sezon Militao ve Felipe’yi satan Porto, UEFA’yla yaptığı FFP anlaşması sebebiyle satışlar yapıyor. Eğer istenilen rakamlara gelinirse, Porto’nun Galatasaray’a olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubaka, yeniden Türkiye yollarına düşebilir. (Akşam)

LAZIO YUNUS İÇİN İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün için İtalyan kulübü Lazio'nun yetkilileri dün İstanbul'a çıkarma yaptı.

Uzun süredir takip ettikleri 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Çizme temsilcisi, Galatasaray yönetimi ile masaya oturarak şartları görüşecek. Lazio'nun 3 milyon Euro teklif edeceği iddia edilirken, Yunus'un da İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. (Sabah)

GALATASARAY'IN B PLANI BABACAR

Galatasaray forvet arayışlarında B Planı'nı belirledi... Bir süredir Aboubakar için Porto ile pazarlıklarını sürdüren ancak bir türlü anlaşma zemini bulamayan Sarı- Kırmızılılar, Kamerunlu yıldızın transfer edilmemesi durumunda Sassuolo'da oynayan Babacar'a yönelecek.

İtalyan kulübünde 2 sezondur forma giyen Senegalli futbolcunun kulübüyle 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Babacar geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol attı.

Cim Bom Aboubakar için yapacağı son görüşmeden de bir sonuç alamazsa Khouma Babacar için bu hafta hem kulübüne hem de Senegalli futbolcuya resmi teklif yapacak.

Babacar'ın Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için sıcak bakması bekleniyor. 26 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.

İtalyan ekibi Sassuolo'da 31 resmi karşılaşmada forma giyen Babacar fileleri 7 kez havalandırdı. Ancak Senegalli yıldızın performansı yetersiz bulundu. (Takvim)

GALATASARAY'IN PUSKAS SAVAŞI!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu iddia edilen Puscas için Galatasaray devreye girdi. 23 yaşındaki Rumen forvet için Sarı-Kırmızılılar’ın ısrarcı olduğu ve bu transferi bitirmek için harekete geçtiği öğrenildi. Rumen basını da bu transferle ilgili haberler yapıldı. Futbolcuya başka kulüplerin de talip olduğu fakat şu ana kadar en kararlı önerinin Galatasaray’dan geldiği kaydedildi.

Sarı-Kırmızılı takımın hocası Fatih Terim’in de yönetimle yaptığı görüşmede, Puscas için “Hemen alınsın” şeklinde rapor verdiği kaydedildi. Palermo formasıyla geçtiğimiz sezon Serie B’de 33 karşılaşmaya çıkan George Puskas, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. İlk kez 2018 yılında Romanya A Milli Futbol Takımı’na seçilen başarılı futbolcu, milli formayla 8 mücadele tam 4 kez gol sevinci yaşadı. (Akşam)

GALATASARAY'DA GÖZLER YUSUF VE ŞENER'DE!

Transfer harekâtında düğmeye basıp, cuma akşamı Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kamuoyuna duyuran Galatasaray'da taraftarlar diğer transferleri beklemeye başladı.

Sarı-kırmızılılarda şimdi sırada daha önce sağlık kontrolünden geçirilerek anlaşma sağlanan Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı var. İki futbolcunun da transferlerinin bugün açıklanması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim tüm transferlerin sezon başına yetiştirilmesini isterken, yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.(Sabah)

BAŞKAN AÇIKLADI! CHICHARITO...

Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile yollarını ayırarak kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isim olan Chicharito ile ilgili ülkesi Meksika'dan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Yıldız ismin altyapısından yetiştiği Deportivo Guadalajara kulübünün başkanı Amaury Vergara, West Ham United'dan ayrılma ihtimali bulunan dünyaca ünlü golcüye resmen talip olduklarını açıkladı. FOX Sports'a konuşan Vergara, "Chichartio, umarım MLS'e gitmez ve doğrudan evine ve sevdiği kulübe geri döner. Bu transfer için her fırsatı değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

DIAGNE TRANSFERİNE SORUŞTURMA FRENİ!

Galatasaray'ın bomba transferlerini yapmak için satışını beklediği Mbaye Diagne konusunda beklenmedik pürüz ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar’ın Al Nasr ile 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtilişti. Ancak beklenmedik gelişme sonrası transfer sürecinin uzayacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde yaptıkları astronomik transferler sonrası hükümetin soruşturma başlatma kararı aldığı ve Al Nasr’ın da bu soruşturmaya dahil olduğu öğrenildi. Al Nasrlı yöneticiler devameden soruşturma nedeniyle de transferini düşündükleri oyuncularla ilgili görüşmeleri bir süreliğine askıya aldılar.

Soruşturmanın 1 hafta kadar süreceği öğrenilirken, Al Nasrlı yöneticiler, Galatasaray’dan süre istediler. Sarı-Kırmızılılar da bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan kulübünün bu soruşturmayı hasarsız bir şekilde atlatması için beklemeye başladı. Diagne ile ilgilenen bir diğer kulüp olan Al Shabab da soruşturma geçiriyor.

Kaynak: Star

JIMMY DURMAZ'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile sözleşmesi sona eren İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın adı, bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Son olarak Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, 30 yaşındaki futbolcunun çok kısa bir süre içerisinde Sarı Kırmızılılar ile üç yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuştu. Bir dönem Gençlerbirliği'nde oynayan yıldız isimse konuyla ilgili olarak İsveç basınına açıklamalarda bulundu.

Ülkesi İsveç'in Almanya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldiği 2019 Kadınlar Dünya Kupası maçlarını seyretmek için Fransa'da bulunan Türk asıllı sol kanat oyuncusu, transferiyle ilgili bir soruya "Bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum. Ancak şu an tatildeyim ve yalnızca aileme odaklanmış durumdayım. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



