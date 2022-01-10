Ara transfer döneminde kadrosunu Manchester City'den Ferran Torres ile güçlendiren Barcelona, mali kriterler yüzünden İspanyol futbolcuya lisans çıkartamıyordu. Katalan ekibi çözümü Samuel Umtiti'nin sözleşmesini uzatarak buldu.

Kulüpte 1.5 yıl sözleşmesi kalan Samuel Umtiti'nin kontratı 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılırken, Fransız futbolcu maaşında indirime gitti. Böylelikle Barcelona, Ferran Torres'in lisansının çıkartılabileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Samuel Umtiti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı ve futbolcunun maaşında indirime gittiği belirtilirken, bu şekilde 'finansal fair play' engelinin aşılarak yeni transfer Ferran Torres'in lisansının çıkarılabileceği duyuruldu.

İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu

İspanyol basınında daha önceden yer alan haberlere göre Barcelona'nın maaş bütçesinde yer açmak için takımdan göndermek istediği Samuel Umtiti'nin ismi Fenerbahçe ile anılıyordu.

İlgili Haberler Alanyaspor'da Babacar ile yollar ayrıldı



