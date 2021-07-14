Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Barcelona'daki 5 sezonluk macerası sonrası Victor Claver, ilk takımına döndü. Barcelona'dan ayrılan 32 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda 7DAYS EuroCup'ta mücadele edecek Valencia'ya döndü.

Valencia doğumlu oyuncu, profesyonel kariyerine de Valencia forması altında başlamış 2012'de NBA takımlarından Portland Trail Blazers'a giderek şehrinden ayrılmıştı. Victor Claver, yeniden Barcelona'ya dönen tecrübeli oyuncu ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.